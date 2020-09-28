Алтайского губернатора Томенко госпитализировали с COVID-19

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попал в больницу с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. Об этом пишет издание Amic.

Ранее Томенко проходил лечение от COVID-19, находясь дома. В воскресенье, 27 сентября, его госпитализировали с двусторонней пневмонией. Алтайский губернатор находится под присмотром врачей в краевой клинической больнице.

В конце минувшей недели Томенко не жаловался на ухудшение состояния здоровья, продолжая работать удаленно. О болезни губернатора Алтайского края стало известно 22 сентября. По сообщению пресс-службы главы региона, тест на COVID-19 у Томенко пока отрицательный.