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9:49   28 Сентября 2020
Экономика

Кудрин оценил возможность введения новых ограничений из-за COVID-19 в РФ

Кудрин оценил возможность введения новых ограничений из-за COVID-19 в РФ

Новые ограничения по коронавирусной инфекции в России будут снова приняты руководством страны, сообщает телеканал RT.

Ограничительные меры в условиях пандемии могут снова вернуться в жизнь россиян, рассказал 28 сентября глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его словам, они будут иметь рекомендательный характер.

Последние данные о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Статистика на сайте проекта обновляется ежедневно.

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Автор: Борис Нестеров
#кудрин #ограничения #коронавирус

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