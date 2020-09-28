Кудрин оценил возможность введения новых ограничений из-за COVID-19 в РФ

Новые ограничения по коронавирусной инфекции в России будут снова приняты руководством страны, сообщает телеканал RT.

Ограничительные меры в условиях пандемии могут снова вернуться в жизнь россиян, рассказал 28 сентября глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его словам, они будут иметь рекомендательный характер.

Последние данные о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Статистика на сайте проекта обновляется ежедневно.