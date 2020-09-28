Аккаунт РИА Новости в Twitter удален из поисковой выдачи

Американские соцсети продолжают заниматься цензурой российских источников. Под ограничение попал аккаунт РИА Новости в Twitter, как сообщает пресс-служба агентства.

Аккаунт РИА Новости в Twitter не заблокирован, и пользователи Twitter, подписанные на него смогут и дальше читать новые сообщения. Однако в поисковой выдаче этого аккаунта уже нет, как сообщается в заявлении пресс-службы РИА Новости. Это означает, что поисковые системы не покажут в результатах поиска Twitter-аккаунт одного из ведущих российских новостных агентств.