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9:43   28 Сентября 2020
Общество

Аккаунт РИА Новости в Twitter удален из поисковой выдачи

Аккаунт РИА Новости в Twitter удален из поисковой выдачи

Американские соцсети продолжают заниматься цензурой российских источников. Под ограничение попал аккаунт РИА Новости в Twitter, как сообщает пресс-служба агентства.

Аккаунт РИА Новости в Twitter не заблокирован, и пользователи Twitter, подписанные на него смогут и дальше читать новые сообщения. Однако в поисковой выдаче этого аккаунта уже нет, как сообщается в заявлении пресс-службы РИА Новости. Это означает, что поисковые системы не покажут в результатах поиска Twitter-аккаунт одного из ведущих российских новостных агентств.

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Автор: Илья Романович
#twitter #цензура #риа новости

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