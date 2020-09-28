Армении удалось взять под контроль ранее утраченные позиции

Армения смогла восстановить контроль над ранее утраченными позициями. Об этом сообщает издание "Голос Армении" со ссылкой на президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна.

По его словам, этого удалось добиться благодаря тому, что ночью армянские военные провели несколько блестящих операций.

"Армия обороны провела ряд блестящих операций на разных участках линии фронта", — сообщил Арутюнян.

С раннего утра Азербайджан возобновил операцию в Нагорном Карабахе. Азербайджанская армия ударила артиллерией и беспилотниками по населенным пунктам республики, а также по столице Степанакерту. В результате атаки Азербайджана есть погибшие и раненые.