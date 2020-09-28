Элитный турецкий спецназ "Бригада Командос" отправится в Азербайджан

Турция готовит к отправке в Азербайджан элитный спецназ "Бригада Командос" для того, чтобы задействовать его в операции на азербайджано-армянском фронте. Об этом сообщили источники проекта Wargonzo в Стамбуле.

Источники связывают это с тем, что блицкриг ВС Азербайджана обернулся провалом. После того как турецкий спецназ вступит в боевые действия в Нагорном Карабахе, конфликт может развернуться в совершенно противоположном направлении.

Конфликт в Карабахе продолжается с 1988 года. Баку и Ереван возобновили боевые действия 27 сентября. Огонь по территории Нагорно-Карабахской Республики был открыт утром Азербайджаном, по сообщению МО Армении.