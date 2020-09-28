Spiegel узнала о тайном посещении Меркель Навального в клинике "Шарите"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель тайно посетила блогера Алексея Навального во время его нахождения в берлинской клинике "Шарите". Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Федеральный канцлер Германии подчеркнула солидарность с Навальным необычным жестом, отмечают журналисты. Меркель, предположительно, посетила блогера в берлинской клинике, в которой тот проходил лечение, пишет Spiegel.

Навальный ранее 22 августа был транспортирован на лечение в Германию. Блогера 20 августа доставили в тяжелом состоянии в больницу Омска после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва, совершившего вынужденную посадку в аэропорту. Предполагаемая отравительница Навального — Мария Певчих из Лондона — спешно покинула страну на борту самолета, который использовался для транспортировки блогера в ФРГ. Позже выяснилось, что Певчих перевозила бутылку, на которой, предположительно, были обнаружены следы нервно-паралитического вещества класса "Новичок".