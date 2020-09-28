Минобороны Армении назвало имена 15 погибших военных в Карабахе

Ереван огласил имена 15 военных, погибших при сдерживании азербайджанской агрессии 27 сентября на территории Нагорного Карабаха. Всего за два дня боестолкновений стало известно о 31 жертве в войсках, передает Минобороны Армении.

Ведомство отметило, что обнародованные ранее Баку данные о погибших солдатах Армении не соответствуют действительности. Минобороны Азербайджана сообщило о смерти свыше 550 военных.

До этого Ереван публиковал имена еще 16 военнослужащих, ставших жертвами эскалации карабахского конфликта. Там добавили, что в результате отражения агрессии силами правительственной армии были ликвидированы около 200 военных Азербайджана.