Азербайджан возобновил наступление по всей линии соприкосновения в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана пошли в новое наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили источники в Степанакерте.

Азербайджанские ВС возобновили наступление по всей линии соприкосновения. Об этом со ссылкой на источники в столице Нагорно-Карабахской Республики передают Telegram-каналы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь обострился утром 27 сентября. В Ереване заявили, что с азербайджанской стороны начались обстрелы районов Карабаха. Глава Арцаха Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил мобилизацию. Имеются погибшие и пострадавшие среди мирных граждан.

Министерство обороны Армении сообщило, что утром противник возобновил наступательные действия с применением средств артиллерии и бронетехники, в том числе системы "ТОС". Армянские подразделения наносят значительные потери технике и живой силе противоборствующей стороны, заявили в МО.