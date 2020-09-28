СК РФ сообщил о задержании иркутского депутата Андрея Левченко

Депутат Заксобрания по Иркутской области Андрей Левченко был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом заявила представитель Следственного комитета России (СК РФ) Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Андрей Левченко является сыном экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Сотрудники правоохранительных органов уже провели в доме бывшего главы региона обыск.

Петренко уточнила, что задержание было произведено по месту жительства Левченко-младшего. Следователям удалось узнать, что депутат имеет отношение к уголовному делу 2019 года о хищении средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Также обвинение по этому делу было предъявлено директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку.

"В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 миллионов рублей", — пояснила представитель Следственного комитета России.

В настоящий момент ведется разбирательство.