Впервые с 2000 года на борт МКС отправится экипаж только с гражданами РФ

Экипаж, который будет полностью состоять их российских астронавтов, впервые в истории отправится на Международную космическую станцию 1 апреля 2021 года. Об этом сообщило издание РИА Новости, ссылаясь на представителя Роскосмоса.

Полет, по словам источника, будет осуществлен на корабле "Союз МС-18".

"В соответствии с предварительной программой полета на 2021 год завершение 64-й экспедиции — 9 апреля, старт 65-й — 1 апреля" — сообщил представитель "Роскосмоса".

Последний раз экипаж, состоящий только из российских граждан, отправлялся на космическую станцию в апреле 2000 года. Тогда экипаж состоял из Сергея Залетина и Александра Калери. Космонавты были отправлены на станцию "Мир" на корабле "Союз ТМ-30".