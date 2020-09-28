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6:09   28 Сентября 2020
Технологии

Впервые с 2000 года на борт МКС отправится экипаж только с гражданами РФ

Впервые с 2000 года на борт МКС отправится экипаж только с гражданами РФ

Экипаж, который будет полностью состоять их российских астронавтов, впервые в истории отправится на Международную космическую станцию 1 апреля 2021 года. Об этом сообщило издание РИА Новости, ссылаясь на представителя Роскосмоса.

Полет, по словам источника, будет осуществлен на корабле "Союз МС-18".

"В соответствии с предварительной программой полета на 2021 год завершение 64-й экспедиции — 9 апреля, старт 65-й — 1 апреля" — сообщил представитель "Роскосмоса".

Последний раз экипаж, состоящий только из российских граждан, отправлялся на космическую станцию в апреле 2000 года. Тогда экипаж состоял из Сергея Залетина и Александра Калери. Космонавты были отправлены на станцию "Мир" на корабле "Союз ТМ-30".

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Автор: Илья Романович
#мкс #россяи #Союз МС-18

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