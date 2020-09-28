Путин отметил вклад работников атомной отрасли в укрепление обороны РФ

Специалисты атомной отрасли решают важнейшие задачи по обеспечению обороны и укреплению безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в поздравлении главы государства по случаю Дня работника атомной промышленности.

Российский лидер особо отметил вклад специалистов атомной отрасли в укрепление ядерного щита страны и в разработку новейших вооружений, не имеющих аналогов в мире.

"Именно такие люди, многие из них совсем молодые, решают сейчас важнейшие задачи по обеспечению обороны страны", — подчеркнул Путин.

Новейшее вооружение, созданное отечественными специалистами, призвано обеспечить стратегический баланс в мире на десятки лет вперед, отметил глава государства. Росатом совместно с Минобороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области сдерживания, добавил Путин.