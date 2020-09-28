Помпео признал Китай главной угрозой США

Коммунистическая партия КНР несет самую большую угрозу для Соединенных Штатов Америки не только в настоящем, но и в будущем. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Вашингтон пытается помешать Китаю вступить в дружественные союзы со странами Ближнего Востока, так как именно оттуда Пекин получает большую часть энергоносителей. США старается помочь урегулировать конфликт между Израилем и другими арабскими государствами, чтобы "сократить возможности Коммунистической партии Китая оказывать влияние на эти страны".

"Самая большая внешняя угроза, которая стоит перед США в среднесрочной и долгосрочной перспективах, — это угроза со стороны режима в Китае сегодня, (это) Коммунистическая партия Китая под руководством (председателя КНР) Си Цзиньпина", — заявил Помпео.

Госсекретарь уже заявлял, что Китай для США опаснее, чем Россия. Белый дом недавно стал площадкой для подписания договора о нормализации отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.