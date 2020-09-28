Пушков рассудил разногласия Лукашенко с Макроном

Белоруссия не может рассчитывать на "многовекторное" развитие политики после того, как президент страны Александр Лукашенко назвал французского коллегу Эмманюэла Макрона "незрелым политиком". Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.

Лукашенко лучше добровольно покинуть пост президента, заявил Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche. Белорусский лидер не стал оставлять без внимания критику в свой адрес и заявил, что главе Франции следовало бы сделать тоже самое еще два года назад, когда о себе заявили "желтые жилеты".

"Однако разница в том, что "желтые жилеты" президентству Макрона не угрожали и не угрожают. В Белоруссии ситуация иная. [...] Логика Макрона нам не близка, но политически понятна: через призыв к отставке Лукашенко он хочет отметиться на ныне "горячей" в Европе теме, напомнить о ведущей роли Франции в ЕС и слегка потеснить Германию в этом вопросе", — заявил Пушков.

Президент Белоруссии продолжает питать иллюзии и пытается сотрудничать с Европой, однако получает одни отказы, отметил сенатор. По его мнению, Лукашенко может рассчитывать "только на Союзное государство".