Глава Азербайджана утвердил введение военного положения в части страны

Военное положение вступило в силу в некоторых азербайджанских городах и районах. Соответствующий указ подписал президент государства Ильхам Алиев, передает радио Sputnik Азербайджан.

Азербайджанский парламент провел внеочередное заседание 27 сентября. На нем обсуждался вопрос по поводу введения военного положения в ряде регионов и городов страны. На его утверждение главе государства было отведено 48 часов.

Военное положение вступило в силу с 00:00 по местному времени 28 сентября в шести городах и 13 районах страны. Об этом сообщил помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев.

Конфликт в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) продолжается с 1988 года. Боевые действия между Баку и Ереваном возобновились 27 сентября. По данным Министерства обороны Армении, Азербайджан открыл огонь по территории НКР рано утром.