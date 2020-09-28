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4:37   28 Сентября 2020
Политика

Глава Азербайджана утвердил введение военного положения в части страны

Глава Азербайджана утвердил введение военного положения в части страны

Военное положение вступило в силу в некоторых азербайджанских городах и районах. Соответствующий указ подписал президент государства Ильхам Алиев, передает радио Sputnik Азербайджан.

Азербайджанский парламент провел внеочередное заседание 27 сентября. На нем обсуждался вопрос по поводу введения военного положения в ряде регионов и городов страны. На его утверждение главе государства было отведено 48 часов.

Военное положение вступило в силу с 00:00 по местному времени 28 сентября в шести городах и 13 районах страны. Об этом сообщил помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев.

Конфликт в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) продолжается с 1988 года. Боевые действия между Баку и Ереваном возобновились 27 сентября. По данным Министерства обороны Армении, Азербайджан открыл огонь по территории НКР рано утром.

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Автор: Василий Пименов
#азербайджан #армения #карабах #военное положение

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