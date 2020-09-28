Американский суд отменил блокировку на скачивание TikTok в США

Суд временно приостановил удаление китайского приложения TikTok из из магазинов Google и Apple. Об этом сообщило крупное международное агентство Reuters.

Американские пользователи смартфонов должны были лишиться возможности скачивать TikTok с 27 сентября с 06.59 по московскому времени. Власти США решили запретить приложение для съемки коротких видео на территории страны из-за подозрений в сборе личных данных граждан.

“Это просто наказание. Это просто тупой способ ударить по компании. [...] Здесь просто нет никакой срочности”, — заявил Джон Э. Холл, адвокат TikTok.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял приложение в сборе личных данных 100 миллионов пользователей TikTok и передаче их КНР. Компания опровергает эти сведения и настаивает на конфиденциальности сведений своих клиентов.