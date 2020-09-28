Байден поделился мнением о вновь вспыхнувшем военном конфликте в Карабахе

Лидер Демократической партии США Джозеф Байден призвал прекратить огонь на территории Нагорного Карабаха. Данное сообщение появилось на его официальном сайте.

Политик выразил обеспокоенность по поводу военных действий Азербайджана и Армении на территории непризнанной республики Нагорного Карабаха. Он также призвал лидеров стран срочно прекратить эскалацию.

"Призываю к восстановлению режима прекращения огня", — сказал Байден.

Военный конфликт между Ереваном и Баку в Республике Арцах вспыхнул с новой силой утром 27 сентября. В результате боевых действий пострадали десятки мирных граждан. По словам омбудсмена Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, ВС Азербайджана открыли огонь, после чего появились сообщения о жертвах.