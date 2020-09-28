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3:47   28 Сентября 2020
Политика

Глава МИД Армении заявил о необходимости обеспечить безопасность Карабаха

Глава МИД Армении заявил о необходимости обеспечить безопасность Карабаха

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что безопасность жителей Нагорного Карабаха является основой конфликта с Азербайджаном. Глава армянского МИД назвал эскалацию в регионе крайне тревожной.

Мнацаканян заявил о необходимости обеспечить безопасность народа Карабаха, готового противостоять агрессии со стороны Азербайджана для защиты своей свободы. Глава МИД Армении подчеркнул, что азербайджанская сторона несет ответственность за широкомасштабную эскалацию в регионе.

Руководитель дипведомства считает сложившуюся ситуацию крайне тревожной. Об этом министр иностранных дел Армении сообщил в интервью Al-Jazeera.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь обострился утром 27 сентября. Армянское Минобороны сообщило, что азербайджанские силы начали обстрелы в направлении населенных пунктов Карабаха. Президент Арцаха Араик Арутюнян в связи с этим объявил военное положение и мобилизацию мужского населения. Среди мирных граждан в результате боевых действий есть погибшие и пострадавшие.

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Автор: Ирина Большунова
#азербайджан #армения #карабах

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