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3:29   28 Сентября 2020
Политика

Трамп заявил, что утверждения о неуплате им налогов является "фабрикацией"

Трамп заявил, что утверждения о неуплате им налогов является "фабрикацией"

Утверждения американского издания The New York Times о том, что лидер США Дональд Трамп не платит подоходный налог в течение десяти лет, являются ложью. Об этом заявил глава Белого дома на пресс-конференции.

Все утверждения газеты The New York Times по поводу неуплаты долгов являются "фабрикацией", рассказал американский лидер.

"На самом деле я плачу налоги", — отметил Дональд Трамп.

Прежде американское издание сообщило, что журналисты ознакомились с налоговыми декларациями главы государства. Из них якобы следует, что Трамп не платил подоходный налог в течение десяти лет из 15.

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Автор: Илья Романович
#сша #трамп #налоги

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