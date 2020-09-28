3:29 28 Сентября 2020Политика
Трамп заявил, что утверждения о неуплате им налогов является "фабрикацией"
Утверждения американского издания The New York Times о том, что лидер США Дональд Трамп не платит подоходный налог в течение десяти лет, являются ложью. Об этом заявил глава Белого дома на пресс-конференции.
Все утверждения газеты The New York Times по поводу неуплаты долгов являются "фабрикацией", рассказал американский лидер.
"На самом деле я плачу налоги", — отметил Дональд Трамп.
Прежде американское издание сообщило, что журналисты ознакомились с налоговыми декларациями главы государства. Из них якобы следует, что Трамп не платил подоходный налог в течение десяти лет из 15.