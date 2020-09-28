Россия и Армения не могут допустить захват Карабаха силами Азербайджана

Россия и Армения не могут допустить, чтобы правительство Азербайджана взяло под контроль территорию Нагорного Карабаха, считает историк Евгений Гуриев. Он в интервью "Слово и дело" рассказал, чем обусловлена такая позиция Москвы и Еревана.

Специалист отметил, что после присоединения региона к Азербайджану угроза возникновения межэтнических конфликтов существенно возрастет, то есть их, скорее всего, не удастся избежать. Образованный в свое время войсками Армении коридор от страны до Карабаха стал поводом для выпадов Баку, так как правительство республики расценивает это как прямое посягательство на территориальную целостность.

"Азербайджан надеется однажды снова взять под контроль территорию Нагорного Карабаха. Ни Армения, ни Россия как посредник, в свою очередь, не могут этого допустить, так как это чревато этническими столкновениями", — уверен историк.

Гуриев добавил, что сомневается в эскалации конфликта до уровня широкомасштабной войны. На стороны, очевидно, повлияют третьи страны. Однако до урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе еще далеко, заключил собеседник издания.