Летчик рассказал о гниении украинских самолетов из-за плохих отношений с РФ

Украина из-за разрыва отношений с Россией осталась без своей школы военных летчиков, поэтому многие воздушные судна гниют в бездействии. Об этом заявил летчик-испытатель первого класса Александр Лиходид, передает телеканал ZIK.

Основную часть авиапарка Украина продала, подчеркнул Лиходид. По его словам, из большей части самолетов остался только один, требующий постоянной модернизации. Главная проблема состояла в том, что производить реконструкцию можно только с согласия завода-изготовителя.

"В авиационный комплекс мы не имеем права залезать, потому что он не будет работать", — сказал летчик.

Он выразил сожаление, что отношения между Украиной и Россией сейчас переживают не лучшие времена. Из-за этого школа обучения летчиков-испытателей также не осуществляет свою деятельность, заключил Лиходид.