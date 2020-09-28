Вмешательство извне приведет к обострению конфликта в Карабахе

Сторонняя интервенция только усугубит сложную обстановку в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), заявил в эфире Медиагруппы "Патриот" зампредседателя комитета ГД по делам СНГ Виктор Володацкий, пишет ФАН.

Парламентарий указал, что по сообщениям СМИ, Турция уже вторгается в военные действия на территории непризнанной республики. По его мнению, такие действия приведут только к разжиганию конфликта.

"По данным СМИ, турецкие разведчики уже принимают участие в конфликте. Это говорит, что уже другая сторона втягивается в процесс", — отметил Володацкий.

Утром 27 сентября стало известно, что продолжительный конфликт между Баку и Ереваном снова обострился. МО Армении сообщило, что Азербайджан начал обстрел территории НКР, однако столкнулся с сопротивлением со стороны армии обороны Арцаха. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян ввел военное положение.