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1:43   28 Сентября 2020
Политика

Применение Азербайджаном турецких БПЛА в Арцахе подтвердил их производитель

Применение Азербайджаном турецких БПЛА в Арцахе подтвердил их производитель

Производитель ударных турецких беспилотников Bayraktar поддержал применение этих БПЛА в операциях ВС Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. Это является официальным доказательством, что в Арцахе используются боевые дроны производства Турции.

Заявление производителя Bayraktar подтверждает, что азербайджанские вооруженные силы использовали турецкие беспилотники при ударах в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил Telegram-канал "Armenpress".

Армяно-азербайджанский конфликт утром 27 сентября снова обострился. По данным Министерства обороны Армении, Вооруженные силы Азербайджана начали обстрелы районов Нагорно-Карабахской Республики. Президент Арцаха Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил мобилизацию мужского населения. Известно, что в результате боевых действий среди мирных граждан есть жертвы и пострадавшие.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #азербайджан #Bayraktar

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