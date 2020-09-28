Применение Азербайджаном турецких БПЛА в Арцахе подтвердил их производитель

Производитель ударных турецких беспилотников Bayraktar поддержал применение этих БПЛА в операциях ВС Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. Это является официальным доказательством, что в Арцахе используются боевые дроны производства Турции.

Заявление производителя Bayraktar подтверждает, что азербайджанские вооруженные силы использовали турецкие беспилотники при ударах в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил Telegram-канал "Armenpress".

Армяно-азербайджанский конфликт утром 27 сентября снова обострился. По данным Министерства обороны Армении, Вооруженные силы Азербайджана начали обстрелы районов Нагорно-Карабахской Республики. Президент Арцаха Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил мобилизацию мужского населения. Известно, что в результате боевых действий среди мирных граждан есть жертвы и пострадавшие.