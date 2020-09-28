МИД НКР призвал к международному признанию Арцаха для сдерживания агрессии
Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Масис Маилян заявил, что лучшим шагом для сдерживания агрессии Азербайджана будет международное признание Арцаха. Глава МИД НКР сообщил об этом в ходе пресс-конференции.
Глава внешнеполитического ведомства заявил, что международное признание Республики Арцах в настоящий момент является лучшим шагом для сдерживания азербайджанской агрессии. Маилян заявил об этом в ходе брифинга, который состоялся на фоне напряженной обстановки в Нагорном Карабахе.
Утром 27 сентября конфликт между Арменией и Азербайджаном снова обострился. По данным МО Армении, Азербайджан начал обстрел районов непризнанной республики Нагорный Карабах. Президент республики Араик Арутюнян ввел военное положение и начал мобилизацию мужского населения. Известно, что в результате боевых действий есть пострадавшие и погибшие среди мирных граждан.