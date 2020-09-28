Беременная женщина серьезно пострадала в результате агрессии Азербайджана

Беременная женщина в Нагорном Карабахе получила серьезное ранение в результате агрессии со стороны Азербайджана. Об этом сообщил омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян.

Правозащитник сообщил, что беременная женщина была серьезно ранена в результате азербайджанской агрессии. Благодаря своевременному профессиональному вмешательству врачей и мать, и ребенок были спасены, сообщил омбудсмен Арцаха.

Бегларян накануне в ходе пресс-конференции заявил, что Азербайджан с самого утра начал широкомасштабную атаку по всей линии передовой, в том числе в направлении многих населенных пунктов. Азербайджанские ВС применяли артиллерию и воздушные силы, включая ударные беспилотники.