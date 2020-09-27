Трамп настаивает на скорейшем назначении Барретт в члены Верховного суда

Президент США Дональд Трамп планирует утвердить Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда до выборов главы государства, сообщает ТАСС.

Трамп заявил, что Республиканская партия единогласно поддерживает кандидатуру Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда. Официальное утверждение можно организовать до выборов главы государства. Свое решение Дональд Трамп объяснил тем, что Барретт известна своими консервативными взглядами. Именно данная кандидатура будет "интерпретировать конституцию так, как она написана". подчеркнул американский лидер.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. Верховный суд состоит из девяти человек. Из восьми членов суда пять были назначены президентами-республиканцами, а двое из них Трампом.

Глава Белого дома сделал официальное объявление, что процесс утверждения Барретт должен начаться 12 октября, сообщает ТАСС.