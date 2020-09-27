Десятки сирийских боевиков за день погибли в Нагорном Карабахе

Туркоязычные социальные сети обнародовали списки боевиков, погибших в карабахском конфликте. Информацию разместил профиль Human Rights Organisation -Afrin -Syria в Facebook.

Список состоит из семи группировок, каждая из которых понесла потери. В общей сложности с утра 27 сентября погибло более 80 прибывших из Турции сирийских боевиков, которые воевали на стороне Азербайджана.

Подконтрольная Баку армия обстреляла непризнанную республику Нагорный Карабах, из-за чего пострадали мирные жители. Президент Арцаха Араик Арутюнян ввел в регионе военное положение и объявил мобилизацию мужского населения. Турция оказала поддержку Азербайджану и вмешалась в конфликт.