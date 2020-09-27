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23:07   27 Сентября 2020
Политика

Посол в Минске Мезенцев призвал НАТО не "бряцать оружием" у границ РФ и Белоруссии

Посол в Минске Мезенцев призвал НАТО не "бряцать оружием" у границ РФ и Белоруссии

Присутствие войск НАТО у российско-белорусской границы невозможно трактовать иначе как угрозу, передает ТАСС слова Дмитрия Мезенцова.

Размещение у границ России и Белоруссии войск Североатлантического альянса говорит о возможной потенциальной угрозе, считает посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. Дипломат призвал организацию не "бряцать оружием" рядом с Союзными государствами.

Подобная активность, считает Мезенцев, является ответом на сплоченность армейских рядов после прошедших учений "Славянское братство-2020".

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Автор: Яна Либерман
#россия #нато #мезенцев

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