Посол в Минске Мезенцев призвал НАТО не "бряцать оружием" у границ РФ и Белоруссии

Присутствие войск НАТО у российско-белорусской границы невозможно трактовать иначе как угрозу, передает ТАСС слова Дмитрия Мезенцова.

Размещение у границ России и Белоруссии войск Североатлантического альянса говорит о возможной потенциальной угрозе, считает посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. Дипломат призвал организацию не "бряцать оружием" рядом с Союзными государствами.

Подобная активность, считает Мезенцев, является ответом на сплоченность армейских рядов после прошедших учений "Славянское братство-2020".