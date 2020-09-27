Армия Арцаха пресекла попытку ВС Азербайджана занять позиции на горе Мрав

Вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку занять позиции армянских сил на горе Мрав, но были отброшены. Об этом сообщил официальный представитель армии обороны Арцаха Сурен Сарумян.

Азербайджанские войска попытались занять армянские позиции на горе Мрав. Однако в ходе контратаки были отброшены, сообщил пресс-секретарь военного ведомства.

Утром 27 сентября конфликт между Баку и Ереваном снова обострился. По данным МО Армении, Азербайджан начал обстрел непризнанной республики Нагорного Карабаха. По последним данным, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.