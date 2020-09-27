Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
23:04   27 Сентября 2020
Политика

Армия Арцаха пресекла попытку ВС Азербайджана занять позиции на горе Мрав

Армия Арцаха пресекла попытку ВС Азербайджана занять позиции на горе Мрав

Вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку занять позиции армянских сил на горе Мрав, но были отброшены. Об этом сообщил официальный представитель армии обороны Арцаха Сурен Сарумян.

Азербайджанские войска попытались занять армянские позиции на горе Мрав. Однако в ходе контратаки были отброшены, сообщил пресс-секретарь военного ведомства.

Утром 27 сентября конфликт между Баку и Ереваном снова обострился. По данным МО Армении, Азербайджан начал обстрел непризнанной республики Нагорного Карабаха. По последним данным, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#азербайджан #арцах #МРАВ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...