Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
22:58   27 Сентября 2020
Политика

Госдеп США выступил за прекращение военных действий в Нагорном Карабахе

Госдеп США выступил за прекращение военных действий в Нагорном Карабахе

Азербайджану и Армении необходимо немедленно прекратить военное столкновение в непризнанной республике Нагорный Карабах. Об этом заявили в Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки, передает РИА Новости.

Госдеп США призвал Баку и Ереван вернуться к мирным переговорам и остановить войну. Американский орган также высказал обеспокоенность участием других стран в карабахском конфликте, так как это может обострить непростую ситуацию в регионе. Вашингтон готов помочь конфликтующим государствам урегулировать вопросы, связанные с Республикой Арцах.

Азербайджан начал обстрел территории утром 27 сентября, в результате чего пострадали мирные жители. Турция вызвалась поддержать Баку и оказать помощь в столкновении. Армения обеспокоена агрессивным настроем Анкары и призывает международные организации повлиять на ситуацию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #азербайджан #армения #нагорный карабах

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...