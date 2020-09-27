Госдеп США выступил за прекращение военных действий в Нагорном Карабахе

Азербайджану и Армении необходимо немедленно прекратить военное столкновение в непризнанной республике Нагорный Карабах. Об этом заявили в Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки, передает РИА Новости.

Госдеп США призвал Баку и Ереван вернуться к мирным переговорам и остановить войну. Американский орган также высказал обеспокоенность участием других стран в карабахском конфликте, так как это может обострить непростую ситуацию в регионе. Вашингтон готов помочь конфликтующим государствам урегулировать вопросы, связанные с Республикой Арцах.

Азербайджан начал обстрел территории утром 27 сентября, в результате чего пострадали мирные жители. Турция вызвалась поддержать Баку и оказать помощь в столкновении. Армения обеспокоена агрессивным настроем Анкары и призывает международные организации повлиять на ситуацию.