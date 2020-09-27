Армия обороны Арцаха показала видео с уничтоженной техникой Азербайджана

Армия обороны Арцаха опубликовала видео с кадрами, на которых показана военная техника вооруженных сил Азербайджана, уничтоженная в ходе столкновений в Нагорном Карабахе. Ролик распространила официальная пресс-служба.

На данный момент известно, что боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения. Армия Арцаха ранее сообщила, что в результате контратаки в Карабахе было уничтожено 11 единиц военной техники противника, включая БМП-3.

Ситуация на территории республики обострилась рано утром 27 сентября. По данным Министерства обороны Армении, конфликт начал Азербайджан, который открыл огонь по районам непризнанной республики Нагорный Карабах. Президент республики Араик Арутюнян ввел военное положение.