Военные Армении захватили 11 единиц боевой техники Азербайджана

Воинские подразделения Армении ведут контратаку в отношении Азербайджана, обстрелявшего непризнанную республику Нагорный Карабах. Об этом сообщило министерство обороны Армении.

Армянская армия захватила 11 единиц бронетехники с комплектами боеприпасов. Среди них боевая бронированная гусеничная машина БМП-3. Военные столкновения в Карабахе начались утром 27 сентября, из-за этого уже пострадали десятки мирных жителей и погибли военнослужащие.

Азербайджан призвал на помощь Турцию, которая вызвалась поддержать Баку в карабахском конфликте по причине этнического родства. Власти Армении обеспокоены вмешательством Анкары в дела республики.