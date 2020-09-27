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22:10   27 Сентября 2020
Политика

Военные Армении захватили 11 единиц боевой техники Азербайджана

Военные Армении захватили 11 единиц боевой техники Азербайджана

Воинские подразделения Армении ведут контратаку в отношении Азербайджана, обстрелявшего непризнанную республику Нагорный Карабах. Об этом сообщило министерство обороны Армении.

Армянская армия захватила 11 единиц бронетехники с комплектами боеприпасов. Среди них боевая бронированная гусеничная машина БМП-3. Военные столкновения в Карабахе начались утром 27 сентября, из-за этого уже пострадали десятки мирных жителей и погибли военнослужащие.

Азербайджан призвал на помощь Турцию, которая вызвалась поддержать Баку в карабахском конфликте по причине этнического родства. Власти Армении обеспокоены вмешательством Анкары в дела республики.

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Автор: Борис Нестеров
#азербайджан #армения #карабах

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