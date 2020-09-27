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22:01   27 Сентября 2020
Политика

Глава Арцаха заявил о десятках погибших и пострадавших в Карабахе

Глава Арцаха заявил о десятках погибших и пострадавших в Карабахе

Президент республики Арцах Араик Арутюнян в ходе брифинга заявил о наличии потерь позиций в направлении Талыша, а также на юге Нагорного Карабаха. Арутюнян добавил, что предварительно известно о десятках погибших и пострадавших.

Арутюнян заявил, что Карабах будет готов "воевать всей нацией". В Арцах готовы прибыть свыше десяти тысяч добровольцев, по его словам.

Глава республики подчеркнул, что против Арцаха воюет не только Азербайджан, но и Турция. В Карабахе присутствуют турецкие военные и наемники. Арутюнян добавил, что Азербайджан применяет американские самолеты F-16 и турецкие боевые беспилотники Bayraktar. Об этом сообщает RT.

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Автор: Борис Нестеров
#азербайджан #карабах #арутюнян

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