22:01 27 Сентября 2020Политика
Глава Арцаха заявил о десятках погибших и пострадавших в Карабахе
Президент республики Арцах Араик Арутюнян в ходе брифинга заявил о наличии потерь позиций в направлении Талыша, а также на юге Нагорного Карабаха. Арутюнян добавил, что предварительно известно о десятках погибших и пострадавших.
Арутюнян заявил, что Карабах будет готов "воевать всей нацией". В Арцах готовы прибыть свыше десяти тысяч добровольцев, по его словам.
Глава республики подчеркнул, что против Арцаха воюет не только Азербайджан, но и Турция. В Карабахе присутствуют турецкие военные и наемники. Арутюнян добавил, что Азербайджан применяет американские самолеты F-16 и турецкие боевые беспилотники Bayraktar. Об этом сообщает RT.