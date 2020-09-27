Армения попросила ЕСПЧ принять меры в отношении Азербайджана

Власти Армении обратились в Европейский суд по правам человека из-за конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах. Об этом сообщила пресс-служба международного судебного органа, передает ТАСС.

ЕСПЧ просят принять в отношении Азербайджана промежуточные меры. Под ними подразумевается запрет каких-либо действий, которые могут причинить вред заявителю или гражданам, интересы которых он защищает.

"Армения обратилась в ЕСПЧ с просьбой применить в отношении Азербайджана промежуточные меры", — говорится в сообщении пресс-службы.

Азербайджан утром 27 сентября начал обстрел территории непризнанной республики Нагорный Карабах. В результате военных действий погибла женщина с ребенком и пострадали несколько десятков мирных жителей.