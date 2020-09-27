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21:45   27 Сентября 2020
Политика

Глава Карабаха: с нами воюет не только Азербайджан, но и Турция

Глава Карабаха: с нами воюет не только Азербайджан, но и Турция

Минобороны Армении проверяет информацию о сирийских боевиках, якобы участвующих в столкновениях в Карабахе на азербайджанской стороне. Глава Республики Арцах Араик Арутюнян заявил, что с ними воюет не только Азербайджан, но и Турция.

Военное ведомство Армении сообщило о вмешательстве Турции в ситуацию в Карабахе. Ереван заявил, что имеется информация о применении турецкого вооружения.

Армянское МО также проверяет информацию о якобы участвующих в столкновениях на стороне Азербайджана сирийских боевиках.

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Автор: Василий Пименов
#турция #азербайджан #арцах

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