Глава Карабаха: с нами воюет не только Азербайджан, но и Турция

Минобороны Армении проверяет информацию о сирийских боевиках, якобы участвующих в столкновениях в Карабахе на азербайджанской стороне. Глава Республики Арцах Араик Арутюнян заявил, что с ними воюет не только Азербайджан, но и Турция.

Военное ведомство Армении сообщило о вмешательстве Турции в ситуацию в Карабахе. Ереван заявил, что имеется информация о применении турецкого вооружения.

Армянское МО также проверяет информацию о якобы участвующих в столкновениях на стороне Азербайджана сирийских боевиках.