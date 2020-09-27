21:45 27 Сентября 2020Политика
Глава Карабаха: с нами воюет не только Азербайджан, но и Турция
Минобороны Армении проверяет информацию о сирийских боевиках, якобы участвующих в столкновениях в Карабахе на азербайджанской стороне. Глава Республики Арцах Араик Арутюнян заявил, что с ними воюет не только Азербайджан, но и Турция.
Военное ведомство Армении сообщило о вмешательстве Турции в ситуацию в Карабахе. Ереван заявил, что имеется информация о применении турецкого вооружения.
Армянское МО также проверяет информацию о якобы участвующих в столкновениях на стороне Азербайджана сирийских боевиках.