Зюганов отметил, что СССР не допустил бы конфликта в Нагорном Карабахе

В интервью радио "Говорит Москва" Геннадий Зюганов отметил, что столкновения в Карабахе можно было избежать, сохранив СССР.

Геннадий Зюганов отреагировал на обострение ситуации в Нагорном Карабахе, отметив в эфире радио "Говорит Москва", что если бы Советский Союз не распался, то подобных территориальных конфликтов в регионе бы не произошло.

"Если бы сохранился Советский Союз, никаких таких безобразий в принципе не могло быть. Когда Горбачев и Ельцин дрались за кресло, фактически все, что происходило на Кавказе, в Прибалтике, способствовало разрушению нашей единой страны. Военного решения проблемы там нет. Надо решать все за столом переговоров. И от Российской Федерации многое зависит", - отметил Зюганов.

Лидер фракции КПРФ заявил, что военные действия не решат территориальный вопрос между республиками, и отметил, что в СССР не допустил бы подобных ситуаций. По мнению лидера КПРФ, конфликты в бывших союзных республиках разжигают внешние силы. Он также отметил, что подобные инциденты возникают лишь потому, что кому-то выгодны. В современных реалиях от воздействия глобалистов не застрахованы и США.