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20:57   27 Сентября 2020
Происшествия

Расшифровка черных ящиков разбившегося Ан-26 потребует времени

Расшифровка черных ящиков разбившегося Ан-26 потребует времени

Процесс расшифровки черных ящиков разбившегося под Харьковом самолета Ан-26 может потребовать много времени и дополнительных экспертиз, передает ТАСС.

Для расшифровки информации, которая находится в черных ящиках потерпевшего крушение военного самолета Ан-26, потребуется проводить дополнительные экспертизы, заявил советник министра внутренних дел страны Иван Варченко.

Он также подчеркнул, что в данном случае не стоит ожидать быстрой расшифровки за несколько дней – на нее понадобится значительно больше времени. Однако в то же время, по словам Варченко, эту экспертизу никто не планирует затягивать. Сейчас процессом расшифровки занимается правительственная комиссия.

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Автор: Руслан Неглинный
#расшифровка #ан-26 #черный ящик

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