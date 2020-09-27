Расшифровка черных ящиков разбившегося Ан-26 потребует времени

Процесс расшифровки черных ящиков разбившегося под Харьковом самолета Ан-26 может потребовать много времени и дополнительных экспертиз, передает ТАСС.

Для расшифровки информации, которая находится в черных ящиках потерпевшего крушение военного самолета Ан-26, потребуется проводить дополнительные экспертизы, заявил советник министра внутренних дел страны Иван Варченко.

Он также подчеркнул, что в данном случае не стоит ожидать быстрой расшифровки за несколько дней – на нее понадобится значительно больше времени. Однако в то же время, по словам Варченко, эту экспертизу никто не планирует затягивать. Сейчас процессом расшифровки занимается правительственная комиссия.