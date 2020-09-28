Американист усомнился в успехе атаки прессы на Трампа из-за неуплаты налогов

Журналисты The New York Times выяснили, что президент США Дональд Трамп в течение десяти лет не платил подоходный налог. По данным издания, в качестве основания для неуплаты бизнесмен указывал многомиллионные убытки его компании и долги.

Глава Белого дома поспешил опровергнуть публикацию, назвав материал фейком. Впрочем, история вряд ли серьезно ударит по рейтингу Трампа и отвернет от него сторонников, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Рейтинг — величина условно-постоянная. Когда рейтинги приходят в движение, как мы видим это на Украине, это происходит не из-за конкретного события, а потому что формируется некий тренд. Рейтинги не могут измениться от каких-либо обвинений в ту или иную сторону. Хотя бы потому, что избиратели в целом сделали свой выбор. И не потому, что они особо любят кого-то из кандидатов, а потому что они больше не любят другого», — объяснил «Политике Сегодня» американист.

Выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года, предвыборная гонка в самом разгаре. На сегодняшний день лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако 74-летний Трамп часто ставит под сомнение умственные способности 77-летнего соперника. Ранее он потребовал от Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами. Также глава Белого дома завял, что демократ уничтожит страну, если станет президентом, а еще обвинял его семью в связях с Россией. Как считает эксперт, ежедневные нападки республиканца также не повлияют на рейтинг Байдена.

«На падение рейтинга Трампа, как и Байдена, может сыграть только ощущение, что один хуже другого. Это больше связано с образом будущего, нежели с конкретным компроматом. Думаю, в команде Трампа этого просто не понимают», — сказал Брутер.

Политические оппоненты Трампа еще со времен прошлой президентской гонки требуют от него опубликовать налоговые декларации. Глава Белого дома под разными предлогами отказывается это сделать. В последние годы республиканец объясняет это тем, что в отношении принадлежащих ему компаний проводят проверки. Традиционные сторонники Трампа простят лидеру финансовые махинации, уверен Брутер.

«Неуплата налогов — вещь нехорошая, но многие избиратели Трампа, скорее, восхищаются его возможности уворачиваться и выходить из сложных ситуаций, нежели хотят отправить его под суд. Для тех, кто решил голосовать за Трампа — это не великий грех, а для тех, кто за него голосовать не будет — так он и так не будет».

Однако, по мнению американиста, декларации стоило бы показать, чтобы избежать спекуляций.

«Это было бы правильным решением, но и для этого нужно было бы выбрать правильный момент», — резюмировал американист.

Журналисты уже не первый раз заявляют, что ознакомилась с налоговыми документами Трампа. В 2019 году они утверждали, что получили декларации за 1985-1994 годы. Тогда говорилось, что бизнесмен понес за этот период убытки на 1,17 млрд долларов. Из-за таких потерь Трамп «смог избежать выплаты подоходного налога в течение восьми из десяти лет».

В 2016 году NYT опубликовала статью, в которой утверждалось, что Трамп сообщил об убытках на 916 млн долларов в налоговой декларации за 1995 год. Газета подчеркивала, что это могло дать ему возможность легальным путем избегать выплаты любых федеральных налогов на срок до 18 лет.

Ранее Владимир Брутер прокомментировал «Политике Сегодня» попытку отравить президента Дональда Трампа. По мнению эксперта, смотреть на подобные случаи отравления через призму политики не стоит.