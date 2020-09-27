Сатановский: бить по обученным НАТОвским стандартам ВСУ — одно удовольствие

Политолог и востоковед Евгений Сатановский предостерег мечтающий о НАТО Киев от совместных с Альянсом учений. По его мнению, переход на натовский стандарт лишь ослабит Вооруженные силы Украины, а бить по такой армии в случае реальной войны — «одно удовольствие».

Об этом передает телеканал «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал эксперта. Сатановский считает, что в случае перехода на стандарты Североатлантического альянса Киев столкнутся с серьезными последствиями. Эксперт проанализировал совместные учения ВСУ и НАТО «Объединенные усилия» и Rapid Nrident 2020, которые проводились как ответная мера на российские учения «Кавказ-2020».

Сатановский уверен, что учения Украины и НАТО можно назвать военной провокацией. Ранее Соединенные Штаты и Великобритания уже вторгались в Россию в годы Гражданской войны, когда Запад пытался поддержку Белому движению, напомнил политолог. Сейчас история повторяется, поскольку британцев и американцев «потянуло в те же края на приключения».

По мнению Сатановского, руководство страны совершает большую ошибку, надеясь, что НАТО будет их защищать. На самом деле, Запад рассчитывает использовать украинскую армию в качестве «пушечного мяса» во время противостояния с Россией.

По словам Сатановского, Украина всеми силами пытается приобщиться к НАТО, но при этом не понимает, что защищать Киев альянс не планирует. Более того, он сам хочет превратить украинцев в пушечное мясо.

«Вот, пускай она (Украина — прим.ред.) теперь на натовские стандарты переходит. Чем быстрее она это сделает, тем лучше. Бить по такой армии - одно удовольствие. Их начальники это понять не способны, но они вообще умом не отличаются», — резюмировал Сатановский.

Ранее Сатановский заявил, что поддержавший белорусские протесты Михаил Горбачев относится к такой категории людей, которые не обращают внимания на то, как устроен мир, а интересуются только собственными «хотелками». По словам политолога, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев ни капли не изменился.