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20:53   27 Сентября 2020
Политика

МО Армении заявило о вмешательстве Турции в карабахский конфликт

МО Армении заявило о вмешательстве Турции в карабахский конфликт

Армения располагает информацией об участии наемников в боях против Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана. Об этом 27 сентября сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Минобороны Армении Арцуна Ованнисяна.

"Есть уточненная информация о наемниках, о вмешательстве Турции, о применении турецкого вооружения", — приводит агентство слова Ованнисяна.

По словам представителя Минобороны Армении, речь идет о фактах, не вызывающих сомнений. Он отказался утверждать это на 100%, но отметил, что соответствующие данные собираются и обрабатываются военным ведомством.

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #армения #вмешательство

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