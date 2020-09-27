МО Армении заявило о вмешательстве Турции в карабахский конфликт

Армения располагает информацией об участии наемников в боях против Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана. Об этом 27 сентября сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Минобороны Армении Арцуна Ованнисяна.

"Есть уточненная информация о наемниках, о вмешательстве Турции, о применении турецкого вооружения", — приводит агентство слова Ованнисяна.

По словам представителя Минобороны Армении, речь идет о фактах, не вызывающих сомнений. Он отказался утверждать это на 100%, но отметил, что соответствующие данные собираются и обрабатываются военным ведомством.