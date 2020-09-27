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20:49   27 Сентября 2020
Армия

Азербайджанские беспилотники уничтожили С-300 армянской армии в Карабахе

Азербайджанские беспилотники уничтожили С-300 армянской армии в Карабахе

Портал Ordu сообщил, что азербайджанская армия сумела уничтожить зенитно-ракетный комплекс С-300, развернутый в Карабахе армянскими войсками.

Как сообщает издание Ordu.az, ВВС Азербайджана при помощи ударных беспилотников провели операцию по уничтожению зенитного комплекса С-300, который был развернут в регионе Нагорного Карабаха.

В Министерстве обороны Армении пока не подтвердили данное утверждение, однако издание воодушевлено успехами ВВС Азербайджана и отметило, что уничтожение комплекса С-300 "Фаворит" открыло небо Нагорного Карабаха для азербайджанской военной авиации.

Ранее в МО Армении заявили, что азербайджанские военные нанесли удар по позициям армянских войск у Вардениса. В зоне карабахского конфликта Азербайджан задействовала беспилотники и вертолеты.

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Автор: Борис Нестеров
#азербайджан #армения #с-300 #варденис

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