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20:49   27 Сентября 2020
Политика

Армения изучает сведения о возможном участии сирийских боевиков в Карабахе

Армения изучает сведения о возможном участии сирийских боевиков в Карабахе

Министерство обороны Республики Армения подробно изучает ранее появившиеся сведения о том, что в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха могли участвовать сирийские наемники, которых привлек Азербайджан. Это следует из заявления ведомства.

Напомним, что Вооруженные силы Азербайджана без объяснения причин начали массированное наступление вдоль линии соприкосновения в Нагорно-Карабахской Республике. Атакам подверглись не только военные Армении, но и ВС региона, а также жилые районы.

Баку нанес серию артиллерийских ударов по населенному пункту Степанакерту. Это привело к гибели двух горожан. Несколько десятков мирных жителей получили различные ранения. Еревану удалось отразить агрессию противника. В зоне конфликта объявлено военное положение.

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Автор: Ирина Большунова
#азербайджан #армения #нагорный карабах #сирийские боевики

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