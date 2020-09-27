Баранец обвинил британских журналистов в провокации конфликта в Карабахе

Западные журналисты используют Карабахский конфликт для провокации войны у границ РФ. Об этом в беседе с "ПолитРоссией" сказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Армяно-азербайджанский конфликт стал главной темой СМИ всего мира. Однако некоторые из них уже сосредоточили свое внимание не на жертвах среди мирного населения или действиях Еревана, направленных на мирное урегулирование, а на мнимый российский след. Британский портал Middle East Eye нашел его на Карабахе, заявив что конфликт там был спровоцирован российскими действиями. "Коварный план" РФ корреспондент "ПолитРоссии" обсудил с обозревателем "Комсомольской правды" и полковником в отставке Виктором Баранцом.

"Он просто дурак, если говорит, что Россия направила в Армению технику и специалистов. Значит этот идиот не знает, что мы уже несколько десятилетий находимся на территории Армении по соглашению с ее правительством и держим свою мощную базу со штабом в Гюмри", — категорично ответил Баранец.

По его мнению публикация является очередной провокацией Запада, который надеется разжечь войну у границ России. Приведенные Middle East Eye факты обозреватель пренебрежительно оценил как "кашу на пустоте". Баранец вспомнил "Ташкентский пакт", известный как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая предполагает активное содействие стран-участниц в случае военного вторжения и в проведении учений.

"В случае нападения Азербайджана на Армению Россия обязана быть участником конфликта и будет им", – подчеркнул военный обозреватель.

Министерство обороны Армении 27 сентября сообщило, что мирные поселения и город Степанакерт были подвергнуты артобстрелу с азербайджанской стороны. Армянские военные отреагировали на агрессию, уничтожив 3 вертолета, 20 дронов и 30 танков Азербайджана. При обстреле погибла пожилая женщина и ее внук, десятки гражданских лиц получили ранения.