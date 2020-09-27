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20:27   27 Сентября 2020
Происшествия

Сотрудница мадридского зоопарка едва спаслась от агрессивной гориллы

Сотрудница мадридского зоопарка едва спаслась от агрессивной гориллы

Горилла из мадридского зоопарка нанесла серьезные травмы работнице заведения, сообщает испанское издание El Mundo со ссылкой на управление по информированию о чрезвычайных ситуациях города.

Инцидент произошел после того, как 46-летняя женщина зашла в вольер к дикому животному, которое по неизвестной причине решило совершить акт агрессии, пишет газета. Служительнице предстоит длительное лечение в местном медицинском учреждении. Позднее в Сети появились кадры госпитализации пострадавшей служащей.

Сотрудники полиции столицы Испании изучают детали события. На их основе они примут решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

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Автор: Юлия Яковлева
#нападение #зоопарк #мадрид #голрилла

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