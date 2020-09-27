Сотрудница мадридского зоопарка едва спаслась от агрессивной гориллы

Горилла из мадридского зоопарка нанесла серьезные травмы работнице заведения, сообщает испанское издание El Mundo со ссылкой на управление по информированию о чрезвычайных ситуациях города.

Инцидент произошел после того, как 46-летняя женщина зашла в вольер к дикому животному, которое по неизвестной причине решило совершить акт агрессии, пишет газета. Служительнице предстоит длительное лечение в местном медицинском учреждении. Позднее в Сети появились кадры госпитализации пострадавшей служащей.

Сотрудники полиции столицы Испании изучают детали события. На их основе они примут решение о необходимости возбуждения уголовного дела.