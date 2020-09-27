Минобороны Армении сообщило о потерях Азербайджана

Баку в ходе столкновений на территории Нагорного Карабаха потерял 200 человек, сообщает Министерство обороны Армении, передает ФАН.

Азербайджанская сторона продолжает нести потери как бойцов, так и техники. За время военных действий 27 сентября в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) Баку потерял 20 бронетранспортеров, 20 беспилотных летальных аппаратов и 200 человек.

Огонь по НКР был открыт в воскресенье, 27 сентября, с раннего утра. С тех пор продолжается вооруженный конфликт на территории региона. Как Ереван, так и Баку в течение дня публикуют видеозаписи, демонстрирующие уничтожение противников. Также известно о потерях в числе гражданского населения. Женщин, детей и пенсионеров из Карабаха уже эвакуировали в специальные убежища.