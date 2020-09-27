Минобороны Азербайджана опубликовало факты своей агрессии в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана на официальном YouTube-канале опубликовало новые кадры актов военной агрессии.

В подписи к видео сообщается, что военными силами Азербайджана был нанесен удар и уничтожен склад оружия и боеприпасов армянской армии. В кадре видно, как наводится цель и наносится удар, предположительно, по складам с боеприпасами. Данные кадры свидетельствуют об агрессивной политике Баку по отношению к Армении и Нагорному Карабаху.

В результате нападения Азербайджана на Нагорный Карабах были частично обесточены некоторые районы республики. Большая часть мирных жителей укрылась в подвалах, поскольку опасается новых обстрелов со стороны азербайджанской армии. В результате нападения на Нагорно-Карабахскую Республику пострадали 30 человек, двое погибли.