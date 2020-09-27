Литва в полной мере успела ощутить ответные транзитные меры Белоруссии

Белоруссия ужесточила правила для литовских грузоперевозчиков в ответ на санкции со стороны Вильнюса. На ухудшение условий транзита пожаловался президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Ромас Аустинскас.

«Плохо обстоят дела с Беларусью, они заметили, что мы реагируем, что делаем шаги, есть встречи и с посольством, таможенные грамоты направлены на Белорусскую таможню. (...) По нашим данным, на внутренней таможне в Минске сейчас находятся 200 грузовых автомобилей, проверяются их грузы, погруженные на литовских терминалах», — сказал он.

В комментарии для агентства BNS Аустинскас также заметил, что грузовикам, следующим из Литвы, приходится проводить в ожидании досмотра на внутренней таможне до нескольких суток. Иногда время пребывания доходит и до трех-пяти суток. Это оборачивается значительными финансовыми потерями для Вильнюса. Литовские перевозчики могут терять примерно по 280 тысяч евро в сутки. Кроме того, в числе пострадавших 70 грузовых автомобилей из Минска.

Напомним, в конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал погранкомитету перейти на усиленный режим охраны белорусско-литовской границы. 17 сентября белорусский лидер заявил о полном закрытии границы с Европой из-за враждебных действий с ее стороны. Глава Министерства транспорта Литвы Ярослав Наркевич сообщил, что литовские грузы на восточном направлении могут быть переброшены через другие страны — Латвию, Польшу, Украину.

Президент российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в комментарии Baltnews заметил, что Вильнюс может направить грузы через другие страны, но это обойдется стране заметно дороже. Теоретически в Литву груз можно привезти с территории Украины через Польшу, но это получится дольше.

«Можно провезти груз с Украины через Россию в Латвию и даже Эстонию, но это опять же дольше и дороже», – заявил Межевич.

Руководитель исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов усомнился, что соседние страны способны предоставить грузам из Литвы какие-либо интересные предложения.

«Речь идет о фурах, от них дохода никакого, тут без разницы. Здесь нельзя предоставить какие-то выгодные условия: дороги бесплатные, бензин везде одинаково стоит», – сказал он.

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