Нахождение в автозаке распалило страсть влюбленной парочки из Москвы

Парочка арестантов в Москве решила заняться сексом прямо в автозаке у всех на виду. Происходящее сняли на видео очевидцы.

Сильное влечение проснулось друг к другу у москвичей, которые после задержания оказались в автозаке. Парень и девушка решили его не сдерживать и занялись любовью на глазах у всех присутствующих прямо в машине.

Попутчики парочки тут же достали телефоны и начали снимать все происходящее на камеру. Видео опубликовал Telegram-канал Baza. Некоторые арестанты подбадривающе аплодировали и желали увидеть продолжение. Кто-то же из очевидцев, напротив, назвал все происходящее "беспределом" и потребовал сотрудников правоохранительных органов вмешаться в процесс и разъединить любвеобильную парочку.