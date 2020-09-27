Россия назвала условия вступления в вооруженный конфликт в Карабахе

Россия может применить военную силу в вооруженном конфликте Азербайджана и Армении в случае, если возникнет угроза военной базе РФ в Гюмри, а также российским военнослужащим или гражданам, сообщили дипломатические источники.

Российские войска также могут начать боевые действия в случае обращения властей Армении и принятия соответственного решения руководством ОДКБ.

Обстановка в Нагорном Карабахе резко накалилась утром 27 сентября. Азербайджанские войска развернули масштабное наступление в приграничном регионе, сообщил ранеепремьер-министр Армении Никол Пашинян. Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики заявило, что Азербайджан наносит артиллерийские удары по населенным пунктам и столице НКР Степанакерту.