Лукашенко напомнил Макрону о "желтых жилетах"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил французскому лидеру Эммануэлю Макрону на его заявления касательно ситуации в Белоруссии и напомнил о протестах "желтых жилетов", сообщает "БелТА".

В интервью изданию Le Journal du Dimanche Макрон заявил, что Лукашенко не может принять "логику демократии", и предложил ему уйти в отставку. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Лукашенко ознакомился со словами французского коллеги. В ответ он напомнил Макрону о протестах "желтых жилетов" в Париже.

"Хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты"", — заявил он.

Лукашенко добавил, что Францию до сих пор сотрясают массовые протесты, которые уже стали привычными для этой страны. Он также напомнил о проблемах с движением BLM и мусульманских протестах в Марселе и Лионе. В заключение Лукашенко призвал Макрона поменьше смотреть по сторонам и заняться внутренними делами Франции.