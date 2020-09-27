Представлен прогноз изменения курса рубля в ближайшие полгода

Стоимость нацвалюты РФ в ближайшее время продолжит зависеть от внешнеполитических факторов, пандемии коронавируса и рецессии на территории Евросоюза. Прогноз развития ситуации ФБА "Экономика сегодня" представил аналитик QBF Андрей Курапов.

Последние несколько месяцев обстановка на российских фондовых рынках демонстрирует снижение рубля относительно доллара и евро. В сентябре подобное положение дел диктовалось внешними факторами, в том числе президентскими выборами в США и опасностью усиления санкций. Кроме того, мировая экономика все еще пребывает в рецессии в связи с пандемией.

Поддержка рубля, в первую очередь, обеспечивается за счет бюджетного правила и реализации иностранных валют, считает Курапов. Рост российского платежного средства простимулирует дальнейшее восстановление стран еврозоны и осуществление стратегии Европейского центрального банка по поддержке экономики. Вероятно, в ближайшие полгода доллар будет пребывать в валютном коридоре 74,5–77,5 руб., а евро — в районе 87,5–91 руб.